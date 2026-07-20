Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Liedermatte: Vorfahrt missachtet- zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.07.2026, kam es an der Einmündung der Straße am Liederbach in die B34 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine 21-jährige VW- Fahrerin, die in die B34 in Richtung Waldshut einbiegen wollte, die Vorfahrt einer von Waldshut kommenden 66 Jahre alten VW- Fahrerin. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch beide Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst transportierte die zwei Frauen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden von geschätzt etwas 25.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell