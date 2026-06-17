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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Lobenstein (ots)

Am Dienstag, dem 16.06.2026, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer die L 1095 zwischen Neundorf bei Lobenstein und Bad Lobenstein.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Motorrad nach von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Feld zum Liegen. Dabei zog sich der 49-Jährige schwere, glücklicherweise jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Der Motorradfahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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