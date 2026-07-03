POL-WAF: Beckum. Auffahrunfall beim Abbiegen
Warendorf (ots)
Ein Besuch im Krankenhaus und 25.000 Euro Sachschaden - das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend (02.07.2026, 20.00 Uhr) in Beckum.
Ein 27-jähriger Neubeckumer war dabei mit seinem Auto von der Neubeckumer Straße nach links auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants abzubiegen. Hinter ihm fuhr ein 40-jähriger Ennigerloher in dieselbe Richtung und dem Vorausfahrenden auf.
Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
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