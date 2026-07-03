Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auffahrunfall beim Abbiegen

Warendorf (ots)

Ein Besuch im Krankenhaus und 25.000 Euro Sachschaden - das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend (02.07.2026, 20.00 Uhr) in Beckum.

Ein 27-jähriger Neubeckumer war dabei mit seinem Auto von der Neubeckumer Straße nach links auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants abzubiegen. Hinter ihm fuhr ein 40-jähriger Ennigerloher in dieselbe Richtung und dem Vorausfahrenden auf.

Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

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