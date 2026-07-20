Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Angriff mit Pfefferspray

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.07.2026, wurde gegen 21:00 Uhr ein 16-Jähriger im Beriech der Humboldtstraße durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen mit Pfefferspray verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige aus einer Gruppe heraus den 16-Jährigen grundlos angegriffen haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet habe oder Hinweise auf den Tatverdächtigen oder die Gruppierung geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.

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