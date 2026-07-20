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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Frontalkollision im Kreuzungsbereich - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.07.2026, kam es kurz vor 23.00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Renault und einem Kia im Kreuzungsbereich der B532 zur BAB 5 in Richtung Basel. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Fahrzeuge in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen sein, ehe es zur Frontalkollision kam. Der 29-jährige Fahrer des Renault wurde leicht verletzt. Der 24-jährige Fahrer des Kias wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Die Verkehrspolizei ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9800 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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