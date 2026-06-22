Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Auto beschädigt

Südbrookmerland - Motorradfahrerin verletzt

Aurich - Autofahrer kollidiert mit Fußgängerin

Großheide - Lkw-Fahrer kollidiert mit Baum

Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Auto beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Wochenende in Hinte. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 19.45 Uhr, beschädigten Unbekannte auf der Parkfläche eines Supermarkts an der Bahnhofstraße einen schwarzen Honda Civic. Der Lack wurde rundherum zerkratzt und die Karosserie eingedellt. Der Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Motorradfahrerin verletzt

Eine Motorradfahrerin ist am Sonntag in Südbrookmerland verletzt worden. Gegen 18 Uhr fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Motorrad auf der Tom-Brook-Straße in Fahrtrichtung Moordorf. In Höhe Rüskeweg wollte sie nach links einbiegen und bremste ab. Ein nachfolgender 20-jähriger Transporter-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Die 33-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aurich - Autofahrer kollidiert mit Fußgängerin

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Montagmorgen eine Fußgängerin verletzt worden. Ein 66-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 7.30 Uhr auf der Julianenburger Straße in Richtung Fischteichweg unterwegs. Als er nach rechts in die Straße Am Ellernfeld abbiegen wollte, übersah er offenbar eine 16-jährige Fußgängerin, die dort die Straße überquerte. Die Jugendliche wurde leicht verletzt.

Großheide - Lkw-Fahrer kollidiert mit Baum

Ein 74 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Montag in Großheide von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 5 Uhr fuhr der 74-Jährige nach derzeitigem Erkenntnisstand auf dem Schulweg in Richtung Großheider Straße und kam aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Straße ab. Der Lkw kollidierte links neben der Straße mit einem Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.

Norden - Unfallflucht

In Norden kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Zwischen 9.40 Uhr und 10.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grünen BMW Mini an der Beifahrerseite. Der Vorfall ereignete sich vor einem Ärztezentrum an der Bahnhofstraße oder vor einem Supermarkt im Addinggaster Weg. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

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