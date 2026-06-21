Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der PI Aurich/Wittmund für Sonntag, den 21.06.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen:

Aurich - Diebstahl von E-Scootern

In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag 11 Uhr wurde ein bei einem Verbrauchermarkt am Pferdemarkt am dortigen Fahrradunterstand angeschlossener E-Scooter entwendet. Zu einem weiteren Diebstahl eines E-Scooters kam es am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr beim "de Baalje" am Ellernfeld. Auch in diesem Fall war der E-Scooter verschlossen an einem Fahrradständer abgestellt. Zeugen, welche Hinweise auf den Verbleib oder die Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04641 6060 zu melden.

Norden - Diebstahl eines E-Scooters

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Zeitraum zwischen 00:20 Uhr und 05:20 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooters in der "Deichstraße". Eine zurzeit unbekannte Täterschaft entwendete hier den durch den Geschädigten zuvor an eine Boje angeschlossenen E-Scooter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 4931 / 921-0 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Hage - Fahren unter dem Einfluss Alkoholeinfluss In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:30 Uhr, konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrades durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Norden bei einem 58-jährigen Fahrzeugführer aus Marienhafe eine Alkoholbeeinflussung in Höhe von 1,70 Promille festgestellt werden. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Marienhafe - Fahren unter dem Einfluss Alkoholeinfluss In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:40 Uhr, konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines PKW durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Norden bei einem 35-jährigen Fahrzeugführer aus Hinte eine Alkoholbeeinflussung in Höhe von 1,14 Promille festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen:

Diebstahl eines Pedelecs - Zeugen gesucht Im Zeitraum von Dienstag, den 16.06.2026, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, den 17.06.2026, 15.30 Uhr, kam es in der Hoveler Straße zu einem Diebstahl eines Pedelecs. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person das auf einem Grundstück abgestellte Pedelec. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter 04462/911-0 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Trunkenheit im Straßenverkehr Auf der Norder Landstraße ist in der Nacht zu Sonntag, gegen 1.15 Uhr, ein PKW-Fahrer durch Polizeibeamte kontrolliert worden. Diese haben festgestellt, dass der 41-jährige Fahrzeugführer sowohl unter dem Einfluss berauschender Mittel als auch unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Er pustete annähernd 0,7 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Westerholt - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagmorgen, gegen 4.00 Uhr, ist in der Esenser Straße ein VW Transporter durch die Polizei kontrolliert worden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 35-jährige Fahrzeugführer aus Esens unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,8 Promille. Auf den Fahrzeugführer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

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