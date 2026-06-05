Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - In der Nacht von Donnerstag, den 04.06.2026 auf Freitag, den 05.06.2026, ist es im Stadtgebiet Sarstedt zu mehreren Einbrüchen in Kindertagesstätten gekommen. Bislang unbekannte Täter brachen in die Einrichtungen ein. Über mögliches Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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