PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - In der Nacht von Donnerstag, den 04.06.2026 auf Freitag, den 05.06.2026, ist es im Stadtgebiet Sarstedt zu mehreren Einbrüchen in Kindertagesstätten gekommen. Bislang unbekannte Täter brachen in die Einrichtungen ein. Über mögliches Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 16:55

    POL-HI: Mehrere Diebstähle von Kupferrohren im Stadtgebiet Sarstedt

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (jan) - Im Tatzeitraum von Donnerstag, den 04.06.2026 auf Freitag, den 05.06.2026 ist es im Stadtgebiet Sarstedt zu mehreren Diebstählen von Regenfallrohren aus Kupfer gekommen. Bislang unbekannte Täter näherten sich den Wohnobjekten, sägten Teile der Rohre ab und flüchteten anschließend, unter anderem mit einem Fahrrad und einem ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 12:54

    POL-HI: Wohnungseinbrüche in Hildesheim - Polizei sucht Zeugen

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am Donnerstag, 04. Juni 2026, kam es in Hildesheim zu zwei Wohnungseinbrüchen in Mehrfamilienhäusern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In der Straße Große Venedig wurde ein Einbruch gegen 12:30 Uhr bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr durch das gewaltsame Aufbrechen der Wohnungstür Zutritt zu einer ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 09:40

    POL-HI: Tatverdächtiger flieht mit Bargeld - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Ein bislang unbekannter, maskierter Täter betrat am 04.06.2026, gegen 19:50 Uhr, die Esso-Tankstelle in der Steuerwalder Straße in Hildesheim und begab sich unmittelbar in den Kassenbereich. Unter Vorhalt eines gefährlichen Gegenstandes forderte er die Kassiererin zur Herausgabe von Bargeld auf. Nach der Herausgabe des Geldes flüchtete er anschließend zu Fuß in südliche Richtung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren