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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Diebstähle von Kupferrohren im Stadtgebiet Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - Im Tatzeitraum von Donnerstag, den 04.06.2026 auf Freitag, den 05.06.2026 ist es im Stadtgebiet Sarstedt zu mehreren Diebstählen von Regenfallrohren aus Kupfer gekommen. Bislang unbekannte Täter näherten sich den Wohnobjekten, sägten Teile der Rohre ab und flüchteten anschließend, unter anderem mit einem Fahrrad und einem E-Scooter.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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