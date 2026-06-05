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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tatverdächtiger flieht mit Bargeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Ein bislang unbekannter, maskierter Täter betrat am 04.06.2026, gegen 19:50 Uhr, die Esso-Tankstelle in der Steuerwalder Straße in Hildesheim und begab sich unmittelbar in den Kassenbereich.

Unter Vorhalt eines gefährlichen Gegenstandes forderte er die Kassiererin zur Herausgabe von Bargeld auf. Nach der Herausgabe des Geldes flüchtete er anschließend zu Fuß in südliche Richtung.

Die sofort eingeleitete Fahndung unter Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen verlief negativ. Dabei kam auch eine Polizeidrohne zum Einsatz.

Der Täter wird als männlich, ca. 165 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet beschrieben.

Zeugen, die zu der Tat oder dem Täter Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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