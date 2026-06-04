Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PKW fängt währen der Fahrt Feuer und brennt vollständig aus

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Hildesheim (ots)

Gem. Söhlde/ Feldbergen (web) - Am heutigen Tag, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Ortsdurchfahrt Feldbergen zum Brand eines Pkw. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Der Fahrzeugführer (63 Jahre aus dem LK Peine) gab an, dass er wenige Minuten zuvor seinen Pkw an einer Tankstelle in Schellerten betankt hatte. Nachdem er seine Fahrt fortgesetzt hatte, bemerkte dieser, dass sein Pkw über keine Bremswirkung mehr verfügte. Unter Nutzung der Handbremse gelang es dem Fahrzeugführer den Pkw am Fahrbahnrand - in der Ortsdurchfahrt Feldbergen - zum Stillstand zu bringen. Nach dem Aussteigen stellte er fest, dass der Pkw bereits im Unterbodenbereich Feuer gefangen hatte.

Trotz der schnell eintreffenden Kräfte der Feuerwehren aus Feldbergen und Hoheneggelsen brannte der Pkw Renault vollständig aus.

Während der Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt Feldbergen für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Neben den rund 20 ehrenamtlichen Helfern der Feuerwehr waren auch ein Streifenwagen der Polizei Bad Salzdetfurth, ein Streifenwagen der Autobahnpolizei Hildesheim und ein Abschleppfahrzeug vor Ort.

Die Schadenssumme am Pkw kann derzeit nicht beziffert werden. Zudem wurde durch den Brand die Fahrbahnoberfläche der B1 beschädigt.

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