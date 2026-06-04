Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsamer Zeugenaufruf der Polizei Sarstedt und der Bundespolizei: Manipulation an Güterzugwaggons - möglicher Zusammenhang mit Vorfällen bei Barnten

Hildesheim (ots)

BARNTEN-(kri)-In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, vom 2. auf den 3. Juni in der Zeit von 2 bis 4 Uhr morgens, ist es zu einer möglichen Manipulation an mehreren unbeladenen Waggons eines vorübergehend abgestellten Güterzugs gekommen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Wegen weiterer Vorfälle im Umfeld des Bahnhofs Barnten bitten die Polizei Sarstedt und die Bundespolizeiinspektion Hannover Zeugen, sowie Anwohnerinnen und Anwohner um Mithilfe.

Vorfälle im Nahbereich des Bahnhofs Barnten

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es bereits am 2. Juni gegen 20 Uhr zu einem Ereignis beim Kreisverkehr an der L 460 im Bereich der Ortschaft Rössing, rund 500 Meter vom Bahnhof Barnten entfernt. Eine männliche Person hatte einen Stein seitlich gegen einen fahrenden Pkw geworfen und Sachschäden verursacht. Der Mann konnte unerkannt flüchten.

Am Mittwochvormittag kam es gegen 10 Uhr zu einem weiteren Vorfall in der Nähe des Bahnhofs Barnten. Im Bereich des Kiessees Barnten, unmittelbar gegenüber dem Bahnhof, bemerkte ein Passant einen Mann mit einem Kennzeichen in der Hand. Bei der Ansprache versuchte der Unbekannte den Zeugen mit dem Kennzeichen zu schlagen, verletzte diesen dabei an der Hand und flüchtete vom Tatort. Im Nachgang stellte sich heraus, dass das mitgeführte Kennzeichen zuvor entwendet worden war.

Ein Zusammenhang zur möglichen Manipulation am stehenden Güterzug im Bahnhof Barnten kann derzeit weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Die Polizei Sarstedt hat Ermittlungsverfahren zu Diebstahl, Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizei Sarstedt und die Bundespolizei bitten Zeugen sowie Anwohnerinnen und Anwohner um Mithilfe, insbesondere um Angaben zu der unbekannten männlichen Person. Informationen zu weiteren Beobachtungen am 2. und 3. Juni, sowie Hinweise nimmt die Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell