Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Gartenlaube in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (unb). Am 04.06.2026 gegen 08:30 Uhr gerät aus bislang unbekannter Ursache eine Gartenlaube in einer Kleingartenkolonie in Bockenem in der Nähe der B243 zwischen der Hachumer Straße und der B243a in Brand.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Angaben zur Höhe des Sachschadens können bislang nicht gemacht werden.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

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