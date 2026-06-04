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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Gartenlaube in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (unb). Am 04.06.2026 gegen 08:30 Uhr gerät aus bislang unbekannter Ursache eine Gartenlaube in einer Kleingartenkolonie in Bockenem in der Nähe der B243 zwischen der Hachumer Straße und der B243a in Brand.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Angaben zur Höhe des Sachschadens können bislang nicht gemacht werden.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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