Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in das Gymnasium und die dazugehörige Sporthalle in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (kb) - In der Zeit vom 02.06.2026, 21:00 Uhr, bis zum 03.06.2026, 07.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Gymnasium Sarstedt, sowie in die daneben befindliche Sporthalle und angrenzende Geräteschuppen. Bislang unbekannte Täter brachen die Türen der Objekte auf und entwendeten aus einem der Gebäude zwei tragbare Lautsprecher.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf über 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

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