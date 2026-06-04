Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nach Spindaufbruch Pkw gestohlen mit anschließender Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Erneut kam es am 04.06.2025, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14.05 Uhr zu einem Einbruch in einem Umkleidespind im Innerstebad in Sarstedt. Der Täter öffnete gewaltsam 2 Spinde. Aus einem wurde der Pkw Schlüssel für einen Citroen entwendet. Dieser Pkw, der auf dem Parkplatz des Schwimmbades stand, wurde daraufhin ebenfalls gestohlen. Gegen 14.12 Uhr meldet ein Sarstedter, dass soeben eine männliche Person aus einem laufenden Pkw Citroen im Bereich Hildesheimer Str./Mühlenstraße ausstieg und zu Fuß in Richtung Festplatz flüchtete. Kurz zuvor war ein Martinshorn zu hören. Der ungesicherte Citroen, es handelte sich tatsächlich auch um das entwendete Fahrzeug, rollte nun in einen anderen Pkw, so dass an beiden Fahrzeugen ein Schaden entstand. Im Rahmen einer Fahndung wurde eine verdächtige Person im Bereich der Bergstraße durch einen Polizeibeamten erkannt. Dieser flüchtete auf ein Grundstück in der Bergstraße. Bei der ersten Absuche des Grundstücks wurde festgestellt das eine Tür des Hauses offen stand. Nach Umstellung des Hauses wurde dieses nach dem Täter durchsucht. Der Flüchtige konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Bei der weiteren Fahndung konnte der Täter nicht aufgegriffen werden. Die Höhe des Schadens steht aktuell nicht fest.

Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person handeln, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, Afrodeutsch, schwarze Haare, graues Oberteil, weiße Jogginghose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Die Polizei appelliert erneut, dass Wertgegenstände, auch Auto- und Haustürschlüssel sowie Bankkarten, im Innerstebad in einem Wertfach besser aufgehoben sind, als in einem normalen Umkleidespind. Dieses wird vom Innerstebad kostenfrei zur Verfügung gestellt.

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