PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nach Spindaufbruch Pkw gestohlen mit anschließender Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Erneut kam es am 04.06.2025, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14.05 Uhr zu einem Einbruch in einem Umkleidespind im Innerstebad in Sarstedt. Der Täter öffnete gewaltsam 2 Spinde. Aus einem wurde der Pkw Schlüssel für einen Citroen entwendet. Dieser Pkw, der auf dem Parkplatz des Schwimmbades stand, wurde daraufhin ebenfalls gestohlen. Gegen 14.12 Uhr meldet ein Sarstedter, dass soeben eine männliche Person aus einem laufenden Pkw Citroen im Bereich Hildesheimer Str./Mühlenstraße ausstieg und zu Fuß in Richtung Festplatz flüchtete. Kurz zuvor war ein Martinshorn zu hören. Der ungesicherte Citroen, es handelte sich tatsächlich auch um das entwendete Fahrzeug, rollte nun in einen anderen Pkw, so dass an beiden Fahrzeugen ein Schaden entstand. Im Rahmen einer Fahndung wurde eine verdächtige Person im Bereich der Bergstraße durch einen Polizeibeamten erkannt. Dieser flüchtete auf ein Grundstück in der Bergstraße. Bei der ersten Absuche des Grundstücks wurde festgestellt das eine Tür des Hauses offen stand. Nach Umstellung des Hauses wurde dieses nach dem Täter durchsucht. Der Flüchtige konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Bei der weiteren Fahndung konnte der Täter nicht aufgegriffen werden. Die Höhe des Schadens steht aktuell nicht fest.

Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person handeln, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, Afrodeutsch, schwarze Haare, graues Oberteil, weiße Jogginghose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Die Polizei appelliert erneut, dass Wertgegenstände, auch Auto- und Haustürschlüssel sowie Bankkarten, im Innerstebad in einem Wertfach besser aufgehoben sind, als in einem normalen Umkleidespind. Dieses wird vom Innerstebad kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 16:15

    POL-HI: Einbruch in das Gymnasium und die dazugehörige Sporthalle in Sarstedt

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (kb) - In der Zeit vom 02.06.2026, 21:00 Uhr, bis zum 03.06.2026, 07.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Gymnasium Sarstedt, sowie in die daneben befindliche Sporthalle und angrenzende Geräteschuppen. Bislang unbekannte Täter brachen die Türen der Objekte auf und entwendeten aus einem der Gebäude zwei tragbare Lautsprecher. Der ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 14:56

    POL-HI: Gemeinsamer Zeugenaufruf der Polizei Sarstedt und der Bundespolizei: Manipulation an Güterzugwaggons - möglicher Zusammenhang mit Vorfällen bei Barnten

    Hildesheim (ots) - BARNTEN-(kri)-In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, vom 2. auf den 3. Juni in der Zeit von 2 bis 4 Uhr morgens, ist es zu einer möglichen Manipulation an mehreren unbeladenen Waggons eines vorübergehend abgestellten Güterzugs gekommen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 14:00

    POL-HI: Brand einer Gartenlaube in Bockenem

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM (unb). Am 04.06.2026 gegen 08:30 Uhr gerät aus bislang unbekannter Ursache eine Gartenlaube in einer Kleingartenkolonie in Bockenem in der Nähe der B243 zwischen der Hachumer Straße und der B243a in Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Angaben zur Höhe des Sachschadens können bislang nicht gemacht werden. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren