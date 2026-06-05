Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Golfcart zwischen Heinde und Großdüngen zurückgelassen

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am 4. Juni 2026 wurde der Polizei Bad Salzdetfurth ein Golfcart gemeldet, das außerorts an der Landesstraße 492 zwischen Groß Düngen und Heinde abgestellt worden war. Personen konnten vor Ort nicht angetroffen werden.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein weißes, überdachtes und batteriebetriebenes Golfmobil der Marke Fairplay. Die Eigentumsverhältnisse sowie die näheren Umstände, die zum Abstellen des Fahrzeugs geführt haben, sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Eigentümer des Golfcarts oder Personen, die Hinweise auf den Eigentümer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden. Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die Angaben dazu machen können, ob der Golfwagen im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde, oder Hinweise zum etwaigen Fahrzeugführer geben können.

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