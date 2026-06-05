Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbrüche in Hildesheim - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Donnerstag, 04. Juni 2026, kam es in Hildesheim zu zwei Wohnungseinbrüchen in Mehrfamilienhäusern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Straße Große Venedig wurde ein Einbruch gegen 12:30 Uhr bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr durch das gewaltsame Aufbrechen der Wohnungstür Zutritt zu einer Wohnung. Die Räume wurden durchwühlt. Entwendet wurden unter anderem Schmuck und Bargeld. Eine abschließende Aufstellung des Diebesgutes liegt derzeit noch nicht vor.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Max-Eyth-Straße. Hier brachen unbekannte Täter zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Auch hier flüchteten die Täter unerkannt. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch nicht vor.

Zeugen, die im Tatzeitraum in den Bereichen Große Venedig oder Max-Eyth-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

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