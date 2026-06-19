Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Autofahrer kollidiert mit Baum

Norden - Auffahrunfall

Großheide - Pedelec-Fahrerin verletzt

Dornum - Radfahrerin verletzt

Großefehn - Personensuche

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrer kollidiert mit Baum

In Theene (Südbrookmerland) ist am Donnerstag ein Autofahrer mit einem Baum kollidiert. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit einem VW auf der Forlitzer Straße und kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der 28-Jährige stieß mit einem Baum zusammen und wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 7.000 Euro.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Aurich-Schirum hat sich am Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Kornkamp einen blauen Dacia Dokker am rechten Fahrbahnrand. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag am Georgswall in Aurich. Zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren gegen einen grauen Audi A3. Er kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung und flüchtete. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Norden ist am Donnerstag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Eine 73-jährige VW-Fahrerin wollte um kurz nach 8 Uhr von der Straße Am Markt nach links in die Osterstraße einbiegen und bremste aufgrund von Gegenverkehr ab. Eine nachfolgende 33-jährige Seat-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Der VW wurde durch den Aufprall in den Gegenverkehr geschoben und prallte gegen eine entgegenkommende 34-jährige Hyundai-Fahrerin. Die 33-jährige Seat-Fahrerin wurde verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Großheide - Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Großheide verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 8.15 Uhr ein 65-jähriger Citroen-Fahrer auf dem Fenneweg und wollte nach rechts in die Westerende Straße einbiegen. Er übersah dabei eine 77-jährige Frau auf einem Pedelec und touchierte sie. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Dornum - Radfahrerin verletzt

Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Dornum mit einer Pedelec-Fahrerin kollidiert. Gegen 16.30 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem Auto auf der Trollstraße in Richtung Cankebeerstraße unterwegs. An dem dortigen Geh- und Radweg übersah er eine von rechts kommende 57-jährige Pedelec-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte und verletze sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Weiteres Geschehen

Großefehn - Personensuche

In Großefehn waren am Freitagvormittag zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Hintergrund war die Suche nach einem vermissten 64-Jährigen. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Gegen 12 Uhr konnte der Vermisste gefunden und die Suchmaßnahmen eingestellt werden. Der Mann ist wohlauf.

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