Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 20.06.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

Am vergangenen Donnerstag, den 18.06.2026, wurde tagsüber von einer Baustelle im Bereich der Tjüchkampstraße in Aurich ein Messgerät entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine bislang unbekannte Person zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr das Baustellengelände und nahm ein dort eingesetztes Gerät zur Vermessung an sich. Der Diebstahl wurde erst im weiteren Verlauf des Nachmittags durch die verantwortliche Baufirma bemerkt und anschließend der Polizei gemeldet. Die Polizei Aurich bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 04941-606-0 entgegengenommen.

Verkehrsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Norden - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Seefalkenstraße. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte den geparkten Ford Focus des Geschädigten und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931-921-0 zu melden.

Norden - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Am späten Freitagabend kam es auf der Störtebeker Riede in Norden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alleinbeteiligter Pkw-Fahrer nach links von der Fahrbahn abkam. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 47-jährige Fahrzeugführer gegen 22:15 Uhr die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Grünstreifen, wo das Fahrzeug einen Baum beschädigte und schließlich zum Stillstand kam. Auch am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Sachschaden, weitere Personen oder Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Holtgast- Versuchter Einbruch in Bauernhaus

Am gestrigen Freitag erhielt die Polizei in Esens Kenntnis über einen versuchten Einbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen haben Unbekannte versucht, in ein seit längerer Zeit leerstehendes Bauernhaus in der Hartsgaster Straße in Holtgast einzubrechen. Die Täter brachen in einem Zeitraum von April bis Juni eine Holztür auf und gelangten so in das Haus. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Carolinensiel - Sachbeschädigung am Dorfgemeinschaftshaus

Zwischen Donnerstag, 10:00 Uhr, und Freitag, 18:00 Uhr, wurde am Dorfgemeinschaftshaus in der Wittmunder Straße in Wittmund, Ortsteil Carolinensiel, eine Fensterscheibe durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Der Schaden wurde am Freitagabend festgestellt und anschließend der Polizei gemeldet. Hinweise auf die Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Kradfahrerin verletzt sich infolge eines Verkehrsunfalls schwer

Am Freitag, um 13:50 Uhr, befuhr eine 17 Jahre alte Wittmunderin mit ihrem Leichtkraftrad, einer Yamaha, die Hoveler Straße in Wittmund-Hovel. In einer Kurve kam die junge Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Jugendliche wurde dabei schwerverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Westerstede geflogen werden. An dem Leichtkraftrad entstand Totalschaden. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.

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