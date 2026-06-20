Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 20.06.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Unwetter sorgt für zahlreiche Gefahrenstellen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund zu zahlreichen, unwetterbedingten Einsätzen. Starke Windböen sowie starkes Gewitter führten dazu, dass an verschiedenen Stellen Bäume umstürzten und Äste auf Fahrbahnen sowie Gehwege fielen. Die dadurch entstandenen Gefahrenstellen machten ein sofortiges Eingreifen der Feuerwehr, der Polizei und der Bauhöfe erforderlich. Einsatzkräfte rückten mehrfach aus, um blockierte Verkehrswege zu räumen, umgestürzte Bäume zu zersägen und die betroffenen Bereiche zu sichern. Nach aktuellem Stand kam es zu keinen Verletzten. Es wurden ausschließlich Sachschäden festgestellt.

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