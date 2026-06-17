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Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raubversuch auf der Alarichstraße

Wuppertal (ots)

Am 16.06.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Alarichstraße zu einem
Raubdelikt.

Ein 9-jähriger Junge ging die Alarichstraße entlang, als er von zwei 
Jugendlichen (15 und 17) angesprochen wurde. Im Rahmen des Gesprächs 
drohten die Täter dem 9-Jährigen und forderten Geld. Als die Mutter 
(40) des Jungen aus ihrem Auto stieg und auf sich aufmerksam machte, 
flüchteten die Jugendlichen. 

Die Tatverdächtigen wurden im Nahbereich durch Einsatzkräfte 
angetroffen und nach kurzer Verfolgung aufgegriffen. Bei ihnen wurden
verbotene Reizgasdosen sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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