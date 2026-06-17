Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raubversuch auf der Alarichstraße

Wuppertal (ots)

Am 16.06.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Alarichstraße zu einem Raubdelikt. Ein 9-jähriger Junge ging die Alarichstraße entlang, als er von zwei Jugendlichen (15 und 17) angesprochen wurde. Im Rahmen des Gesprächs drohten die Täter dem 9-Jährigen und forderten Geld. Als die Mutter (40) des Jungen aus ihrem Auto stieg und auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Jugendlichen. Die Tatverdächtigen wurden im Nahbereich durch Einsatzkräfte angetroffen und nach kurzer Verfolgung aufgegriffen. Bei ihnen wurden verbotene Reizgasdosen sichergestellt.

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