POL-FR: Herbolzheim: Mehrere Einbruchsversuche scheitern - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 16.07.2026, gegen 18.40 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnanlage in der Rheinhausenstraße in Herbolzheim.
Dort versuchte der Unbekannte im zweiten Obergeschoss mehrere Wohnungstüren aufzuhebeln und zu öffnen. Nachdem dies misslang und er von Zeugen gestört wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung.
Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es dem Mann nicht, in eine Wohnung einzubrechen oder Gegenstände zu entwenden.
Der Tatverdächtige kann lediglich wie folgt beschrieben werden:
- männlich - circa 175 cm groß - bekleidet mit einer Cargohose - führte einen schwarzen Rucksack mit sich
Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641 582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Person geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.
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