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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsbehinderung auf der A 6 - Schwertransporter in Baustellenbereich festgefahren, PM Nr. 4

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6301671, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6301805 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6301835), hat sich auf der Bundesautobahn A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen im Bereich einer Baustelle ein Schwertransporter festgefahren.

Die Bergungsmaßnahmen des Schwertransporters sind abgeschlossen, so dass die Sperrungen wieder aufgehoben werden konnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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