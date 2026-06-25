Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsbehinderung auf der A 6 - Schwertransporter in Baustellenbereich festgefahren, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf der Bundesautobahn A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn hat sich zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen im Bereich einer Baustelle ein Schwertransporter festgefahren. In der Folge kommt es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im betroffenen Streckenabschnitt.

Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren.

Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort. Zu den Hintergründen sowie zur voraussichtlichen Dauer der Behinderung können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Es wird nachberichtet.

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