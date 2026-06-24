Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versuchter Autoverkauf endet in Raub mit Verfolgungsfahrt und brennendem Auto

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, am 24. Juni 2026, kam es in der Seckenheimer Hauptstraße zu einem Raubdelikt im Zusammenhang mit einem vorgetäuschten Autoverkauf. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger flüchtete anschließend mit dem entwendeten Fahrzeug und verursachte im weiteren Verlauf einen Unfall, bei dem das Auto in Brand geriet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen traf sich gegen 00:30 Uhr ein 55-jähriger Mercedes-Besitzer in der Seckenheimer Hauptstraße mit zwei jungen Männern im Alter von 17 und 21 Jahren zum Zwecke eines vermeintlichen Autoverkaufs. Die beiden angeblichen Interessenten täuschten den Ankauf des Mercedes AMG vor, indem sie zunächst Bilder vom Fahrzeug fertigten. Dabei griffen sie den 55-Jährigen von hinten an und schlugen auf ihn ein. Der Angegriffene setzte sich noch mit Pfefferspray zur Wehr, konnte die Wegnahme des Fahrzeugschlüssels jedoch nicht verhindern.

Durch eine zufällig vorbeifahrende Streife des Polizeireviers Ladenburg konnte ein weiteres Einwirken auf den Autoverkäufer unterbunden werden. Während der 17-Jährige vorläufig festgenommen werden konnte, befand sich der 21-Jährige bereits auf dem Fahrersitz des Mercedes und hatte den Motor gestartet. In der Folge flüchtete dieser mit dem Auto von der Tatörtlichkeit und streifte dabei einen der eingesetzten Polizeibeamten am Unterarm. Dieser wurde leicht verletzt.

Ein weiterer eintreffender Streifenwagen des Polizeireviers Schwetzingen nahm umgehend die Verfolgung auf. Bei der Hinterherfahrt über die Landstraße L 597 wurde das Fahrzeug aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit von bis zu etwa 180 km/h zwischenzeitlich aus den Augen verloren. Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnte der Mercedes kurze Zeit später in einem Waldstück etwas abseits der Fahrbahn der L 597 verunfallt und in Brand stehend aufgefunden werden. Der Tatverdächtige befand sich nicht mehr im Fahrzeug.

Er konnte letztlich leicht verletzt in einem Grünstreifen unweit des brennenden Mercedes ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Der 55-Jährige wurde durch die Tat schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

Der Schaden des verunfallten Mercedes AMG beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des Raubs und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

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