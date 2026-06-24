Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Skoda auf der Schwetzinger Straße in Richtung Neckarauer Übergang. Auf Höhe der Viehhofstraße bog er trotz bestehenden Abbiegeverbots nach links ab.

Zeitgleich fuhr eine Straßenbahn der Linie 1 parallel zur Fahrtrichtung des Skoda. Während desAbbiegevorgangs kam es zur Kollision zwischen dem Skoda und der Straßenbahn.

Bei dem Unfall erlitten beide Mitfahrer des Unfallverursachers im Alter von 19 und 21 Jahren leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der 19-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Zum Unfallzeitpunkt war die Straßenbahn nahezu vollständig besetzt. Weder Fahrgäste noch der 30-jährige Fahrer der Straßenbahn wurden verletzt.

An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Schaden am Skoda wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Aufgrund des erheblichen Schadens musste das Fahrzeug abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die Strecke der Linie 1 bis etwa 21:40 Uhr gesperrt. Hierdurch kam es zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr.

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