Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Motorradfahrerin - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Ringstraße kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine 18-Jährige war um kurz nach 22:30 Uhr mit ihrem Motorrad auf der linken Spur der Ringstraße in Richtung Czernybrücke unterwegs. Hinter ihr bemerkte sie ein dunkles Auto, das permanent dicht auffuhr. Kurz nach der Einmündung der Kaiserstraße überholte dann das Auto mit hohem Tempo. Als das Auto wiedereinscherte, streifte das Fahrzeug die 18-Jährige am Bein. Dadurch wurde die junge Frau leicht verletzt. Eine akute medizinisch Behandlung der Verletzung war nicht nötig. Zu einem Sturz oder einer Beschädigung des Motorrads kam es nicht. Nach dem Ereignis fuhr das bislang unbekannte Auto mit hohem Tempo auf der Speyerer Straße weiter. Ob der Autofahrer den Zusammenstoß mit der Frau bemerkt hatte, ist bislang noch unklar. Der Fahrer wird als 18-19 Jahre alt beschrieben. Er hatte einen Kurzhaarschnitt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Sportwagen der Marke Audi in schwarzer oder dunkelgrauer Farbe handeln. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nahm die Ermittlungen auf. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

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