POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Müllfahrzeug rammt Scheune
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Mittwochmorgen rammte im Ortsteil Brombach ein Müllfahrzeug eine Scheune und brachte diese fast zum Einsturz.
Der 33-jährige Fahrer eines Müllfahrzeugs mit Spezialaufbau stieß gegen 8 Uhr bei der Abholung eines Altglascontainers in der Straße am Krehwaldweg gegen das Dach einer Scheune. Hierdurch wurde die Statik des Gebäudes nachhaltig beeinträchtigt. Aufgrund der bestehenden Einsturzgefahr musste daraufhin die Straße für den Verkehr gesperrt werden.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.
Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Eberbach.
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