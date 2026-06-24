PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Müllfahrzeug rammt Scheune

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Müllfahrzeug rammt Scheune
  • Bild-Infos
  • Download

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen rammte im Ortsteil Brombach ein Müllfahrzeug eine Scheune und brachte diese fast zum Einsturz.

Der 33-jährige Fahrer eines Müllfahrzeugs mit Spezialaufbau stieß gegen 8 Uhr bei der Abholung eines Altglascontainers in der Straße am Krehwaldweg gegen das Dach einer Scheune. Hierdurch wurde die Statik des Gebäudes nachhaltig beeinträchtigt. Aufgrund der bestehenden Einsturzgefahr musste daraufhin die Straße für den Verkehr gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Eberbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 13:52

    POL-MA: Heidelberg: Fahrraddieb in der Bahnstadt - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Eine Zeugin meldete am Dienstagnachmittag der Polizei einen Fahrraddieb in der Heidelberger Bahnstadt. Sie beobachtete um kurz nach 14:30 Uhr einen Mann am Europaplatz, der aus seinem Rucksack eine Flex holte und sich an einem E-Bike an einem Fahrradständer zu schaffen machte. Als sie sah, dass der Mann mit der Flex das Fahrradschloss durchtrennt hatte, machte die Zeugin auf sich aufmerksam. Damit ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 13:21

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in Supermarkt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am frühen Mittwochmorgen brach ein unbekannter Täter in einen Supermarkt in den Mannheimer Innenstadtquadraten ein. Der Unbekannte schlug kurz vor 4 Uhr zunächst mit dem massiven Fuß eines mobilen Verkehrszeichens gegen die Eingangstür des Ladengeschäfts im Quadrat H 5. Anschließend wirkte er solange gewaltsam auf die Verglasung der Eingangstür ein, bis er durch den entstandenen Spalt in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren