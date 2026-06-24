Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 30-Jähriger von zwei aggressiven Männern heimgesucht - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei Männer im Alter von 49 und 31 Jahren sollen am frühen Mittwochmorgen im Ortsteil Reihen Bargeld von einem 30-jährigen Mann gefordert haben.

Die beiden Männer, Vater und Sohn, sollen gegen 1:30 Uhr an der Haustür des Anwesens des 30-jährigen Mannes in der Ernst-Wengenroth-Straße geklingelt haben. Der Bewohner habe daraufhin ein Fenster geöffnet, um zu sehen, wer da klingelte. Die beiden Männer, die unterhalb des Fensters standen, hätten unter Vorhalt eines Baseballschlägers Bargeld von dem Mann gefordert. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, habe einer der Täter mit dem Baseballschläger gegen die Tür eines dortigen Unterstandes geschlagen. Solchermaßen verängstigt, warf der Geschädigte mehrere Geldscheine zu den Männern hinunter. Anschließend verständigte er über Notruf die Polizei.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife zeigte sich der Geschädigte völlig aufgelöst und konnte vor Angst keine klaren Aussagen treffen. Die heruntergeworfenen Geldscheine konnten unangetastet vor dem Anwesen aufgefunden werden.

Unweit der Örtlichkeit konnte der 49-Jährige ausgemacht werden. Nachdem er angesprochen wurde, warf er einen Baseballschläger, den er hinter seinem Rücken verborgen gehalten hatte, zu Boden und rannte die Straße Am Bahnhof hinunter. Nach kurzer Verfolgung konnte er eingeholt und festgenommen werden. Dessen Sohn konnte wenig später in der Louis-Goss-Straße ebenfalls festgenommen werden. Er führte ein Pfefferspray und eine Art Multitool mit sich.

Die beiden Festgenommenen waren deutlich alkoholisiert. Alkoholtests ergaben Werte von 0,9 und 1,4 Promille.

Aufgrund des mentalen Zustands des Geschädigten konnte der Sachverhalt noch nicht abschließend geklärt werden. Daher sucht das Polizeirevier Sinsheim, das die weiteren Ermittlungen führt, Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den weiteren Umständen des Vorfalls geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

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