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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 13.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 13:35 Uhr war eine 22-Jährige mit ihrem BMW in den Mannheimer Quadraten unterwegs. Von M 5 kommend fuhr sie in Richtung L 6 und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden 61-jährigen Nissan-Fahrers, der von L 4 kommend in Fahrtrichtung L 6 unterwegs war. Durch den Unfall wurde die 62-jährige Mitfahrerin des Nissan leicht verletzt. Nach der medizinischen Versorgung vor Ort konnte die Frau wieder entlassen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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