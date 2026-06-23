Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Tödlicher Unfall auf dem Hockenheimring

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Montagabend kam es gegen 18:45 Uhr auf dem Hockenheimring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 53-Jähriger Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Aalen tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen nahm der 53-Jährige an einem dienstlichen Fahrsicherheitstraining teil. Hier kam er mit seinem dienstlichen Motorrad in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen zu Fall und kollidierte im Anschluss mit einer Reifenwand. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, verstarb er noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

Das Polizeipräsidum Mannheim trauert gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Aalen um ihren verstorbenen Kollegen. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen sowie seinen Kolleginnen und Kollegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell