Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebe ergaunern Goldschmuck - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend um 19:15 Uhr klingelte eine bislang unbekannte männliche Person bei einer Seniorin in der Tilsiter Straße. Unter einem Vorwand verschaffte sich der Mann Zutritt zur Wohnung und verwickelte die Dame in ein Gespräch. Währenddessen gelangte ein weiterer unbekannter Mann durch die offenstehende Tür in die Wohnung und entwendete Goldschmuck im Wert von etwa 1.500 Euro. Im Anschluss daran flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst, als die Täter die Wohnung verlassen hatten und wählte den Notruf der Polizei.

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/ 1003, zu melden.

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