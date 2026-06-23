Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer attackiert Fußgänger

Heidelberg (ots)

Am Montagabend kam es in der Kurfürstenanlage zu einer unprovozierten Attacke eines Radfahrers auf einen Fußgänger. Nach aktuellem Ermittlungsstand war 57-jähriger Mann gegen 17:30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg zwischen Römerkreis und Kurfürstenanlage unterwegs. Ein 21-jährige Radfahrer schlug dem Mann ohne ersichtlichen Anlass im Vorbeifahren mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf. Kurze Zeit später kam der Radfahrer zurück, stieg ab und schlug mit der Faust gegen den Kopf des 57-Jährigen. Durch die Schläge wurde der Mann leicht verletzt. Nach der Attacke entfernte sich der Angreifer in Richtung des Adenauerplatzes. Mehrere Zeugen beobachteten die Taten und alarmierten die Polizei. Eine Streife konnte im Rahmen der Fahndung den 21-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Es stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die beiden Männer nicht. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nahm die Ermittlungen auf.

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