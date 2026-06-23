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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Umgang mit Tierabwehrspray endet glimpflich.

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr wurden Einsatzkräfte von mehreren Passanten zu einer Spiel- und Sportanlage in der Kriegsstraße in Dielheim gerufen, nachdem dort drei Kinder mit einem Tierabwehrspray hantiert hatten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich drei Jungen im Alter von 11, 12 und 13 Jahren auf dem Gelände und begutachteten gemeinsam ein mitgeführtes Tierabwehrspray.

Im weiteren Verlauf betätigte der 13-Jährige den Sprühkopf des Sprays, wodurch der 12-Jährige einen erheblichen Teil des Reizstoffes ins Gesicht bekam. Der Sprühende selbst wurde ebenfalls teilweise durch den Sprühnebel getroffen. Der dritte Beteiligte blieb unverletzt.

Auf die Situation wurden mehrere Passanten aufmerksam, die den Betroffenen umgehend zu Hilfe eilten und insbesondere die Augen des hauptsächlich betroffenen Jugendlichen mit Wasser ausspülten.

Die alarmierten Rettungskräfte versorgten die Jugendlichen vor Ort. Eine weitergehende medizinische Behandlung oder ein Transport in ein Krankenhaus waren nicht erforderlich.

Die Erziehungsberechtigten der Beteiligten wurden verständigt und erschienen vor Ort. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Kinder ihren Eltern übergeben.

Das verwendete Tierabwehrspray wurde durch die Polizei sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft des Sprays, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Valentino Moscato
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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