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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 21:35 Uhr fuhr eine 21-jährige Fahrerin mit ihrem MINI auf der Schwetzinger Straße in Ketsch. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ihr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 21-Jährige ausweichen.

In der Folge geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf den Grünstreifen, beschädigte ein Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen einen Baum. Die Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An dem MINI entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000,00 EUR. Das Fahrzeug war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der unbekannte Fahrzeugführer beziehungsweise die unbekannte Fahrzeugführerin konnte nicht beschrieben werden. Auch zu dem beteiligten Fahrzeug liegen keine näheren Informationen vor.

Personen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrer oder Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Valentino Moscato
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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