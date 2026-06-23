Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Notlandung auf der Neckarwiese

Heidelberg (ots)

Um kurz vor 15 Uhr bemerkte am Montag eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte einen sehr tief fliegenden Paraglider im Bereich des Heidelberger Stadtteils Neuenheim. Die Streife folgte der Flugbahn, die schließlich auf der Neckarwiese endete. Dem 52-jährigen, welcher den Paraglider steuerte, gelang eine Notlandung auf der Neckarwiese. Der Mann blieb unverletzt. Zu einer Gefährdung von Besucherinnen und Besuchern der beliebten und belebten Neckarwiese kam es glücklicherweise nicht. Als Grund für die Notlandung gab der Mann an, dass er zunächst mit seinem Gleitschirm vom Königsstuhl in Richtung Weinheim gestartet war. Als er eine Wolkenansammlung umfliegen wollte, verlor der Gleitschirm plötzlich seinen Auftrieb und der Mann musste landen.

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