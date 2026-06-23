Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Auto und Radfahrer

PM Nr.1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit ist die K4162 zwischen Waldhilsbach und Kriegsmühle aufgrund eines Unfalls zwischen einem Auto und einem Radfahrer gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber befindet sich im Einsatz. Wie schwer die Verletzungen des Radfahrers sind, ist noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

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