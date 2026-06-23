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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Auto und Radfahrer
PM Nr.1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit ist die K4162 zwischen Waldhilsbach und Kriegsmühle aufgrund eines Unfalls zwischen einem Auto und einem Radfahrer gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber befindet sich im Einsatz. Wie schwer die Verletzungen des Radfahrers sind, ist noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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