Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand - Feuerwehr und Polizei im Einsatz, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6299758), kam es im Quadrat G 4 zu einem Brandgeschehen. Eine im 3. OG gelegene Wohnung eines Mehrfamilienhauses geriet aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Personen wurden hierbei glücklicherweise nicht verletzt. Die Anwohner verließen rechtzeitig das Anwesen. Rund um das Mehrfamilienhaus musste der Personen- und Fahrzeugverkehr zeitweise gesperrt werden, damit die Feuerwehr die Löscharbeiten vornehmen konnte. Die Löscharbeiten waren gegen 17:30 Uhr beendet. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ca. 80.000 EUR. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt geführt.

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