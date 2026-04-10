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POL-SH: "Bundesweiten Aktionstage Gewässer- und Umweltschutz" (BAGU) 2026

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Kiel (ots)

In der kommenden Woche finden vom 13.04. bis 19.04.26 die bundesweiten Aktionstage zum Schutz von Umwelt und Gewässern in der Schifffahrt statt. Unter der Koordination der Wasserschutzpolizei Nordrhein-Westfalen werden eine Woche lang die Einhaltung von Abfall- und Umweltvorschriften auf Seen, Flüssen und an der Küste kontrolliert.

Auch die Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein beteiligt sich aktiv an den Aktionstagen. Beim Betrieb von Schiffen entstehenden verschiedene Abfälle, darunter Ölschlämme, Abgas- und Maschinenraumrückstände sowie Abwässer, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Verstöße gegen die Vorschriften werden konsequent verfolgt.

Die kommissarische Leiterin der Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein, Sarah Lampe, betont: "Mit den diesjährigen Aktionstagen möchten wir nicht nur Verstöße aufdecken, sondern vor allem das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen und Gewässern stärken."

Daher wird der Fokus der beteiligten Behörden, neben den Kontrollen, gezielt auf Aufklärung gesetzt: In Gesprächen mit Schiffsverantwortlichen werden Informationen zum umweltgerechten Verhalten vermittelt und das Bewusstsein für den Schutz von Gewässern gestärkt werden. An den Aktionstagen arbeiten Landes- und Bundesbehörden gemeinsam daran, Umweltverschmutzungen zu verhindern.

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