Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten - PM 2

Heddesheim (ots)

Wie bereits berichtet (http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6299807), kam es im Bereich des Badesees in Heddesheim zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz, nachdem eine hilflose Person im Wasser gemeldet worden war. Mit einem Großaufgebot von Feuerwehr und DLRG wurde der See abgesucht, es kamen mehrere Taucher zum Einsatz. Gegen 20 Uhr wurde der 74-jährige Mann leblos unter Wasser aufgefunden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Weitere Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt.

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