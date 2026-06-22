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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten - PM 1

Heddesheim (ots)

Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten im Bereich des Badesees in Heddesheim. Es wurde eine hilflose Person im Badesee gemeldet. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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