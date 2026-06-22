POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten - PM 1

Heidelberg (ots) - Am heutigen frühen Abend, wurde gegen 17:30 Uhr durch Zeugen mitgeteilt, dass eine Person von der Ziegelhäuser Brücke in den Neckar gesprungen sei. Daraufhin wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Unter anderem befanden sich Polizei, Feuerwehr und DLRG im Einsatz. Die Absuche im Uferbereich nach der Person verlief bislang ergebnislos. Die ...

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