POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten - PM 1
Heddesheim (ots)
Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten im Bereich des Badesees in Heddesheim. Es wurde eine hilflose Person im Badesee gemeldet. Es wird nachberichtet.
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