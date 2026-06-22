Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Suchmaßnahmen nach Person im Neckar - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am heutigen frühen Abend, wurde gegen 17:30 Uhr durch Zeugen mitgeteilt, dass eine Person von der Ziegelhäuser Brücke in den Neckar gesprungen sei. Daraufhin wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Unter anderem befanden sich Polizei, Feuerwehr und DLRG im Einsatz. Die Absuche im Uferbereich nach der Person verlief bislang ergebnislos. Die Suchmaßnahmen wurden gegen 19 Uhr beendet. Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell