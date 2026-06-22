POL-MA: Mannheim: Brand - Feuerwehr und Polizei im Einsatz, Pressemitteilung Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei und der Feuerwehr aufgrund eines Brandgeschehen im innerstädtischen Planquadrat G 4 im Einsatz. Weitere Informationen zu dem Ausmaß, Verletzten oder der Ursache des Brandes liegen bislang noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
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