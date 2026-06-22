POL-MA: Mannheim: Brand - Feuerwehr und Polizei im Einsatz, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen erschien am Samstagnachmittag ein bislang unbekannter Mann gegen 14 Uhr an der Wohnanschrift der Geschädigten in der Dammstraße und gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus. Unter dem Vorwand, die Bankkarte der 83-jährigen Frau überprüfen zu müssen, verschaffte sich der Mann Zutritt zur Wohnung. Im weiteren Gespräch ...

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