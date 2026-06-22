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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Erhitzte Gemüter - Streit im Straßenverkehr endet in Schlägerei

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:40 Uhr kam es im Bereich der Schafweide zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Personen, bei der alle Beteiligte leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Insassen zweier Fahrzeuge zunächst in Streit, nachdem ein 29-Jähriger aus seinem geparkten Fahrzeug ausgestiegen war und dabei unmittelbar vor das Fahrzeug eines 54-Jährigen trat. Nachdem dieser ausgewichen war, stieg er aus seinem Fahrzeug und schlug auf das geparkte Fahrzeug des 29-Jährigen.

Aus einer zunächst verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich eine körperliche Konfrontation zwischen vier Beteiligten. Im weiteren Verlauf bemerkte ein 25-jähriger Angehöriger einer der Parteien das Geschehen und griff ebenfalls ein. Er schoss in der Folge mit einer Reizgaspistole in die Menge.

Hierdurch wurden zwei Personen im Alter von 59 und 54 Jahren im Gesichtsbereich getroffen und mussten vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die alarmierten Polizeikräfte trennten schließlich die Kontrahenten.

Alle Beteiligten hatten leichte Verletzungen erlitten. Eine weitergehende medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden eine Reizgaspistole sowie ein mit Quarzsand gefüllter Handschuh sichergestellt. Gegen mehrere Beteiligte wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Valentino Moscato
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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