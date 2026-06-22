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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer flüchtete am Sonntagabend gegen 22:15 Uhr in der Neckarauer Straße vor einer Polizeistreife.

Der Fahrer einer Kawasaki sollte aufgrund seiner Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem die Beamten ihm ein Anhaltezeichen gegeben hatten, beschleunigte er unvermittelt und entzog sich der Kontrolle mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Während seiner Flucht missachtete er mehrere rote Ampeln und überholte auf der Wilhelm-Varnholt-Allee zahlreiche Fahrzeuge rechts.

Mehrere Verkehrsteilnehmer versuchten aufgrund des eingeschalteten Blaulichts und Martinshorns der nachfolgenden Polizeistreife Platz zu machen und vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei kam es in mindestens zwei Fällen beinahe zu Kollisionen mit dem rechts überholenden Motorradfahrer.

Auf der BAB 656 beschleunigte der Unbekannte schließlich auf Geschwindigkeiten von über 180 km/h und setzte seine Flucht fort.

Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers dauern an. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht daher Zeugen, die Hinweise zu dem Motorradfahrer geben können. Darüber hinaus werden weitere Verkehrsteilnehmer gebeten, sich zu melden, sofern sie durch dessen Fahrverhalten gefährdet wurden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83397-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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