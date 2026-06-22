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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdieb entwendet Uhr aus Wohnung - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein noch unbekannter Trickdieb entwendete am Freitagmittag gegen 12 Uhr aus einer Wohnung in der Schillerstraße eine Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Unbekannte verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung des Seniors und nutzte einen unbeobachteten Moment für den Diebstahl.

Der 87-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, nachdem der Unbekannte bereits die Wohnung verlassen hatte.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06221 / 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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