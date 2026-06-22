Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter kollidiert mit Auto, PM Nr.3

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag im Stadtteil Hochstätt wurde ein 14-jähriges Mädchen schwer verletzt.

Eine 14-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit einem E-Scooter auf der Hochstättstraße vom Turfweg kommend in Richtung Kloppenheimer Straße unterwegs. Dabei beförderte sie verbotswidrig eine weitere 14-jährige weibliche Person. Beim Überqueren der Kloppenheimer Straße am dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Rohrlachstraße missachtete sie das Rotlicht der Fußgängerampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei wurden die beiden Mädchen vom Seat eines 34-jährigen Mannes erfasst, der auf der Wachenburgstraße in Richtung Mannheim-Seckenheim unterwegs war und bei Grünlicht die Kreuzung querte.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die 14-jährige Fahrerin leichte Verletzungen, ihre gleichaltrige Mitfahrerin wurde schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht, wie vorgeschrieben, versichert war.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

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