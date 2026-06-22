Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg

Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand eines Pkw auf der L536 - PM Nr.2

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr auf der L536 bei Ladenburg zum Brand eines Pkw. Der 62-jährige Fahrzeugführer eines Renault Megane bemerkte während der Fahrt zunächst ein leichte Rauchentwicklung. Ihm war es noch möglich, sein Fahrzeug am Fahrbahnrand abzustellen und zusammen mit seiner Familie zu verlassen. Bereits kurze Zeit später stand der Renault in Vollbrand. Dem hinzugerufenen Löschzug der Feuerwehr gelang es schnell der Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Ersten Ermittlungen zufolge wird von einem technischen Defekt ausgegangen. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Das Fahrzeug musste nach Abschluss der Löscharbeiten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Fachfirma hinzu gezogen. Für den Zeitraum der Lösch-, Abschlepp- und Reinigungsarbeiten mussten immer wieder kurzzeitige Fahrbahnsperrungen eingerichtet werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

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