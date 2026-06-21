Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Suche nach einer vermeintlich verunglückten Person im Rhein, Hubschrauber im Einsatz PM 2

Mannheim/Ludwigshafen (ots)

Wie schon berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6298734 haben die Polizei Mannheim und Ludwigshafen zusammen mit den Rettungskräften der Feuerwehr und DLRG nach einer hilflosen Person im Rhein gesucht. Nach jetzigem Ermittlungsstand sollen zwei Personen in der Mitte des Rheins flussabwärts getrieben sein. Hierbei habe mindestens eine Person um Hilfe gerufen. Trotz einer großangelegten Suche nach den Personen, unter anderem unterstützt vom Rettungshubschrauber Christoph 5 und einem Polizeihubschrauber, konnten im Rhein keine Personen aufgefunden oder geborgen werden. Die Suche wurde daher gegen 17.00 Uhr abgebrochen. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden Personen aus eigener Kraft das Land wieder erreicht haben und in Sicherheit sind.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorgang hat die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib der beiden Personen geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 06131 - 6583250 bei der Wasserschutzpolizei in Ludwigshafen zu melden.

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