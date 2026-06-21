POL-MA: Ladenburg
Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand eines Pkw auf der L536
Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Feuerwehr und Polizei befinden sich derzeit auf der L536 auf Höhe Ladenburg aufgrund eines brennenden Fahrzeuges im Einsatz. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.
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