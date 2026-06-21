Mannheim/Ludwigshafen (ots) - Gegen 15 Uhr meldete ein Passant eine Person die offenbar im Rhein schwimmen würde, kurz darauf war der Kopf der Person nicht mehr zu sehen. Aufgrund der Umstände wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet. Daher suchen die Wasserschutzpolizei Mannheim und Ludwigshafen zusammen mit den ...

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